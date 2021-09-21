Заменившая Тину Кароль на «Танцях з зірками» Иванна Онуфрийчук рассказала, почему ее выбрали на роль ведущей пятого сезона

5 сентября на канале 1+1 стартовал юбилейный пятый сезон «Танців з зірками». Ведущим проекта в очередной раз стал Юрий Горбунов, а вот Тина Кароль отказалась от съемок в новых выпусках танцевального шоу. Ее заменила модель, актриса и ведущая «Без краватки» на НЛО TV Иванна Онуфрийчук.

Читайте также: Екатерина Кухар рассекретила, сколько зарабатывает в театре

«Я не проходила кастинг. Насколько я поняла, я неплохо зарекомендовала себя как ведущая балкона в прошлых сезонах. Когда я услышала это предложение, у меня отняло дар речи, и я реально хотела расплакаться», — вспомнила Иванна.

В интервью для программы «Життя відомих людей» Иванна рассекретила, почему создатели «Танців з зірками» выбрали именно ее на роль ведущей. По словам Онуфрийчук, она не проходила никаких кастингов. Девушка уверена, что причина в том, что она хорошо справилась с ролью ведущей балкона в нескольких эфирах предыдущего сезона.

Вам будет интересно почитать на Ivona: