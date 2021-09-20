Звезды, которые учились в одной школе
Герои нашей сегодняшней подборки знакомы еще со времен учебы в одном и том же учебном учреждении. Некоторые из них даже были одноклассниками и до сих пор дружат. Рассказываем, какие селебрити получили среднее образование в одной школе.
- Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян
- Шон Пенн и Чарли Шин
- Моника Левински и Анджелина Джоли
В начале 90-х голливудская кинодива начала обучение в одной из средних школ Беверли-Хиллза, где на тот момент в выпускном классе училась будущая участница политического скандала с президентом Биллом Клинтоном.
- Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон
Звезда киновселенной Marvel и актер фильма «Фантастические твари и где они обитают» учились в Итонском колледже и даже вместе играли в театральных постановках.
- Джейми Ли Кертис и Кэрри Фишер
В 1973 году звезда фильма «Ножи наголо» Джейми Ли Кертис стала ученицей средней школы Беверли-Хиллз, а исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах» Кэрри Фишер училась там же в выпускном классе.
- Лив Тайлер и Кейт Хадсон
Американские актрисы Кейт Хадсон и Лив Тайлер подружились во время учебы в школе искусств и наук Crossroads в Санта-Монике.
- Наоми Уоттс и Николь Кидман
Читайте также: Дзидзьо подарил дорогущую квартиру своей экс-супругеБлизкие подруги, австралийские актрисы Николь Кидман и Наоми Уоттс знакомы со времен учебы в сиднейской школе. Однако дружба между ними зародилась на одном из кастингов в конце 80-х годов. Поговаривают, что Кидман жила некоторое время у Наоми после развода с Томом Крузом. Кроме того, Уоттс отказалась от съемок в фильме «Переводчица», зная, как сильно ее роль хотела получить звездная подруга.
- Кэмерон Диас и Снуп Догг
Голливудская звезда Кэмерон Диаc и на год старший американский рэпер Снуп Догг учились в Политехнической школе в Лонг-Бич, Калифорния. У знаменитостей даже были общие друзья.
- Леди Гага и Ники Хилтон
Эпатажная исполнительница и актриса Леди Гага посещала католическую школу при монастыре Святого Сердца в Верхнем Ист-Сайде, Нью-Йорк, вместе со старшей сестрой Пэрис Хилтон — Ники Хилтон.
Автор: Наталия Коваленко
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