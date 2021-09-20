9 пар знаменитостей, которые получили среднее образование в одной и той же школе

Герои нашей сегодняшней подборки знакомы еще со времен учебы в одном и том же учебном учреждении. Некоторые из них даже были одноклассниками и до сих пор дружат. Рассказываем, какие селебрити получили среднее образование в одной школе.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян Getty Images

Шон Пенн и Чарли Шин

Шон Пенн и Чарли Шин Getty Images

Моника Левински и Анджелина Джоли

Обе светские львицы в средине 90-х годов посещали Marymount High School в Калифорнии. Знаменитости даже сидели за одной партой и после окончания учебы сохранили свою дружбу. Так, например, в 2003 году Пэрис позвала Кардашьян на свое реалити-шоу «Простая жизнь» в качестве стилиста.Бывший бойфренд певицы Мадонны, актер Шон Пенн и его младший на 4 года коллега Чарли Шин учились в одной школе в городе Санта-Моника (штат Калифорния).

В начале 90-х голливудская кинодива начала обучение в одной из средних школ Беверли-Хиллза, где на тот момент в выпускном классе училась будущая участница политического скандала с президентом Биллом Клинтоном.

Моника Левински и Анджелина Джоли Getty Images

Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон

Звезда киновселенной Marvel и актер фильма «Фантастические твари и где они обитают» учились в Итонском колледже и даже вместе играли в театральных постановках.

Эдди Редмэйн и Том Хиддлстон Getty Images

Джейми Ли Кертис и Кэрри Фишер

В 1973 году звезда фильма «Ножи наголо» Джейми Ли Кертис стала ученицей средней школы Беверли-Хиллз, а исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах» Кэрри Фишер училась там же в выпускном классе.

Джейми Ли Кертис и Кэрри Фишер Getty Images

Лив Тайлер и Кейт Хадсон

Американские актрисы Кейт Хадсон и Лив Тайлер подружились во время учебы в школе искусств и наук Crossroads в Санта-Монике.

Лив Тайлер и Кейт Хадсон Getty Images

Наоми Уоттс и Николь Кидман

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Близкие подруги, австралийские актрисы Николь Кидман и Наоми Уоттс знакомы со времен учебы в сиднейской школе. Однако дружба между ними зародилась на одном из кастингов в конце 80-х годов. Поговаривают, что Кидман жила некоторое время у Наоми после развода с Томом Крузом. Кроме того, Уоттс отказалась от съемок в фильме «Переводчица», зная, как сильно ее роль хотела получить звездная подруга.

Наоми Уоттс и Николь Кидман Getty Images

Кэмерон Диас и Снуп Догг

Голливудская звезда Кэмерон Диаc и на год старший американский рэпер Снуп Догг учились в Политехнической школе в Лонг-Бич, Калифорния. У знаменитостей даже были общие друзья.

Кэмерон Диас и Снуп Догг Getty Images

Леди Гага и Ники Хилтон

Эпатажная исполнительница и актриса Леди Гага посещала католическую школу при монастыре Святого Сердца в Верхнем Ист-Сайде, Нью-Йорк, вместе со старшей сестрой Пэрис Хилтон — Ники Хилтон.

Леди Гага и Ники Хилтон Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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