Михаил Хома рассказал, какие у него сейчас отношения с бывшей женой, певицей Slavia.

Фронтмен популярной украинской группы Dzidzio Михаил Хома высказался об отношениях с певицей Slavia (Ярослава Притула), о разводе с которой объявил в конце апреля. В интервью программе «Зірковий шлях» музыкант признался, что он любит и уважает экс-супругу, однако о возобновлении их брака не может быть и речи.

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Хома даже подарил Ярославе квартиру под Киевом. Жилье площадью 150 квадратных метров расположено в селе Подгорцы. Сколько артист потратил на щедрый подарок бывшем жене, точно неизвестно. Однако, в СМИ отмечают, что стоимость квартир в комплексе PARK LAKE CITY варьируется от 2,13 млн грн.

«Это очень красивая квартира. Ты выходишь — и видно озеро. Это 150 квадратов. И я отдаю ее Ярославе. На самом деле, мы друг друга любим, уважаем, это главное. Это все делалось, потому что это в трендах так делать. Я нигде плохого ничего о Slavia не говорил и не буду говорить», — признался Михаил.

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