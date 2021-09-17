Звягинцев перенес тяжелую форму коронавируса

Читайте также: ТОП-5 звезд, которые пережили кому

Состояние известного режиссера Андрея Звягинцева резко ухудшилось, медикам пришлось ввести его в искусственную кому из-за тяжелой формы коронавируса.

На днях режиссер был экстренно госпитализирован в Германии из-за обширного поражения легких (более 90%), которое произошло на фоне коронавирусной инфекции. Ситуация была критична, и Звягинцева пришлось подключить к аппарату ЭКМО, а позже ввести в искусственную кому.

Также стало известно, что 57-летний режиссер идет на поправку и врачи намерены вывести его из медикаментозного сна и начать процесс восстановления после болезни.

Отметим, что еще летом автор «Левиафана» находился при смерти, так как болел коронавирусом. Он отправился в Германию восстановить здоровье, но ситуация только усугубилась.

Вам будет интересно почитать на Ivona: