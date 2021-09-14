Узнайте, какой дизайн комнат, в которых принимают ванну знаменитости.

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В 2021 году модным стал дизайн ванных комнат, в которых минимум ярких цветов. Многие знаменитости придерживаются тенденции и обустраивают ванные и душевые комнаты в постельных оттенках с классическим дизайном. Но есть и те, которые доверяют своему внутреннему состоянию и вкусу, придавая комнате для купания красочных красок или необычный дизайн.

Ivona предлагает посмотреть, как выглядят ванные комнаты известных личностей, таких как: Мила Кунис и Эштон Кутчер, Серена Уильямс, Лив Тайлер, Хилари Дафф, Мэгги Джилленхол, Дэвид Харбор, Джейсон Стэйтем, Зигги Марли, Джаред Падалеки и Адам Левин.

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