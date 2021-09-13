Участник "Танців з зірками" поделился откровенными подробностями о личной жизни.

Победитель "Х-фактора 6", участник конкурса "Евровидение 2018" и шоу "Танці з зірками 2021", украинский певец MELOVIN, который в июле объявил о своей бисексуальности на фестивале Atlas Weekend, впервые рассказал о любовных отношениях с мужчиной.

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В интервью программе "Світське життя" 24-летний артист рассекретил, что 6 лет скрывал роман с парнем. По словам MELOVIN, он и его возлюбленный расстались не из-за страха разоблачения, а из-за того, что их отношения стали слишком спокойными.

"У меня были отношения с парнем 6 лет. Я молчал, боялся, что кто-то узнает. Все стало очень холодным, спокойным. А я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если очень все спокойно, мне хочется скандала. Если что-то скандальное, мне хочется покоя. Я очень не однозначный человек", - признался исполнитель.

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