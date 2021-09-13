34-летний Джеймс Миддлтон и его возлюбленная Ализе Тевенет официально стали мужем и женой.

Брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон и его девушка Ализе Тавенет поженились спустя два года после помолвки. Пара долгое время откладывала свадьбу из-за пандемии коронавируса, однако 11 сентября все таки устроила скромное торжество в кругу самих близких людей.

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На своей странице в Инстаграм 34-летний Джеймс обнародовал первое фото со свадьбы и рассекретил несколько деталей скормной церемонии. Мужчина рассказал, что праздничная вечеринка состоялась во французской деревне Борм-ле-Мимоза на Лазурном берегу. На торжество влюбленные позвали родственников и лучших друзей. Не обошлась свадьба и без любимых питомцев Джеймса и Ализе.

"Мистер и миссис Миддлтон. Я женился на любви всей моей жизни в окружении семьи, друзей и, конечно же, нескольких собак в красивой деревне Борм-ле-Мимоза. Невозможно описать словами, насколько я счастлив", - подписал снимок брат Кейт Миддлтон.

Отметим, что его 31-летняя новоиспеченная супруга родилась во Франции, однако уже около 8 лет живет в Лондоне и работает финансовым консультантом.

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