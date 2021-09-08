Если бы не карьера в Голливуде, эти знаменитости могли бы стать профессорами в университетах или учеными.

ТОП-5 звезд, у которых есть докторская степень Getty Images

Многие считают, что актеры, музыканты или представители других творческих профессий не имеют «серьезного» научного образования. Однако, герои нашей подборки доказывают обратное. Сегодня рассказываем о тех знаменитостях, которые хотели связать свою жизнь с научной деятельностью и даже получили степень доктора наук.

Брайан Мэй

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Участник группы Queen не только талантливый гитарист, но еще и автор научных работ. В юности артист серьезно увлекался астрофизикой, однако позже решил сосредоточиться на музыкальной карьере. Звание доктора наук Мэй получил только в 2007 году в Хертфордширском университете. В 2008-2013 годах Брайан даже был ректором Ливерпульского университета имени Джона Мурса.

Брайан Мэй Getty Images

Дольф Лундгрен

Шведский актер прославился своими ролями в голливудских боевиках. Однако, мало кто знает, что кинозвезда является доктором химической инженерии. Ученую степень он получил, защитив свою научную работу в Массачусетском университете.

Дольф Лундгрен Getty Images

Маим Бялик

Звезда "Теории большого взрыва" ненадолго бросила кинокарьеру, чтобы в 2007 году получить звание доктора наук в области неврологии в Калифорнийском университете.

Маим Бялик Getty Images

Миучча Прада

Глава модного дома Prada, 72-летний итальянский дизайнер Миучча Прада имеет докторскую степень по политологии и философии.

Миучча Прада Getty Images

Дэвид Духовны

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Звезда сериалов "Секретные материалы" и "Блудливая Калифорния" закончил аспирантуру в Йельском университете, где стал магистром английской литературы. Мужчина готовился защитить диссертацию на степень доктора философии по теме "Магия и технология в современной поэзии и прозе", однако увлекся актерством и отложил научную деятельность.

Дэвид Духовны Getty Images

Автор: Наталия Коваленко

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