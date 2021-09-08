Украинский футболист трогательно поздравил дочь с 7-летием.

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Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Пятов поделился в Инстаграм трогательной публикацией по случаю дня рождения младшей дочери. Во вторник, 7 сентября, Майе исполнилось семь лет. На своей странице звездный папа обнародовал совместное фото с именинницей и дополнил его милым посланием.

Малышка Майя. Солнышко. С первого дня твоего появления на свет и по сей день мы с Юлией Пятовой безмерно счастливы. Большая радость быть твоими родителями и не уставать восхищаться твоей красотой, рассуждениями и отношением к миру. С Днем рождения, Наша любовь, - обратился к дочери 37-летний футболист

Супруга Андрея в своем Инстаграм-профиле рассекретила, что Майя отметила свой седьмой день рождения в парке развлечений The Land Of Legends в Турции. Отметим, что, кроме Майи, Пятовы воспитывают еще троих детей — 15-летнюю Дарью, 12-летнюю Милану и 2-летнего Льва.

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