В Сеть слили редкие фото Киры Найтли с мужем и детьми
Папарацци запечатлили на фото редкое появление звездного семейства на публике.
Голливудская актриса Кира Найтли предпочитает скрывать самых близких людей от назойливых репортеров. Однако от папарацци не скрыться! На днях 36-летнюю кинозвезду сняли во время семейной прогулки в Великобритании.
Читайте также: "Малышка Майя": Андрей Пятов показал фото с младшей дочерьюКиру сфотографировали вместе с 38-летним мужем, музыкантом Джеймсом Райтоном и их двумя дочерями на улицах Лондона. 6-летняя Эди и 2-летняя Делайла передвигались по городу на самокатах. Редкие снимки звездного семейства тут же облетели все соцсети и страницы мировых СМИ.
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