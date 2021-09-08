Папарацци запечатлили на фото редкое появление звездного семейства на публике.

В Сеть слили редкие фото Киры Найтли с мужем и детьми Getty Images

Голливудская актриса Кира Найтли предпочитает скрывать самых близких людей от назойливых репортеров. Однако от папарацци не скрыться! На днях 36-летнюю кинозвезду сняли во время семейной прогулки в Великобритании.

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Киру сфотографировали вместе с 38-летним мужем, музыкантом Джеймсом Райтоном и их двумя дочерями на улицах Лондона. 6-летняя Эди и 2-летняя Делайла передвигались по городу на самокатах. Редкие снимки звездного семейства тут же облетели все соцсети и страницы мировых СМИ.

Кира Найтли с мужем и детьми в Лондоне dailymail.co.uk

Кира Найтли с мужем и детьми в Лондоне dailymail.co.uk

Кира Найтли с мужем и детьми в Лондоне dailymail.co.uk

Кира Найтли с мужем и детьми в Лондоне dailymail.co.uk

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