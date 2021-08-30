Ольга Фреймут улетела в Лос-Анджелес к 15-летней дочери
Ведущая запостила редкое фото со Златой Митчелл.
Популярная украинская ведущая, бывшая звезда программ «Ревизор», «Подъем» и «Кто сверху?» Ольга Фреймут обнародовала в Сети редкую фотографию со старшей дочерью.
Читайте также: Как знаменитости выглядели в школьные годыНа странице звездной мамы в Инстаграм появился кадр, где она позирует с 15-летней Златой Митчелл на фоне ночного Лос-Анджелеса. Фреймут прилетела к дочери в США, чтобы помочь ей с переездом.
«Большие надежды на Злату Митчелл. Ты - обновленная версия меня. Удачи», - подписала снимок Ольга.
Кроме того, в Инстаграм-Сторис знаменитость похвасталась, что вместе со Златой за неделю проехала 2800 километров по дорогам Калифорнии.
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