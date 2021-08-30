Ведущая запостила редкое фото со Златой Митчелл.

Ольга Фреймут улетела в Лос-Анджелес к 15-летней дочери instagram.com/freimutolia

Популярная украинская ведущая, бывшая звезда программ «Ревизор», «Подъем» и «Кто сверху?» Ольга Фреймут обнародовала в Сети редкую фотографию со старшей дочерью.

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На странице звездной мамы в Инстаграм появился кадр, где она позирует с 15-летней Златой Митчелл на фоне ночного Лос-Анджелеса. Фреймут прилетела к дочери в США, чтобы помочь ей с переездом.

«Большие надежды на Злату Митчелл. Ты - обновленная версия меня. Удачи», - подписала снимок Ольга.

Ольга Фреймут с дочерью Златой Митчелл instagram.com/freimutolia

Кроме того, в Инстаграм-Сторис знаменитость похвасталась, что вместе со Златой за неделю проехала 2800 километров по дорогам Калифорнии.

Ольга Фреймут улетела в Лос-Анджелес к дочери instagram.com/freimutolia

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