Принц Уильям и Кейт Миддлтон решили переехать.

Внук Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон всерьез задумались о переезде. Герцоги Кембриджские с тремя детьми присматривают новое жилье в Виндзоре.

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По данным издания , Кейт и Уильям могут поселиться в Форте Бельведере, который расположен в южной части Большого Виндзорского парка.

Отмечается, что после переезда пара сможет чаще видеться с королевой. По словам инсайдеров, решение Кембриджских – признак того, что они готовятся взять на себя еще больше королевских обязанностей, которые раньше исполняла 95-летняя Елизавета II. Напомним, что сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям живут на два дома – в Кенсингтонском дворце в Лондоне и загородном особняке Анмер Холл в Норфолке.

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