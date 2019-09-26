Джессика Симпсон полгода назад родила третьего ребенка - и уже вернулась к своей идеальной форме

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Известная американская певица, актриса 39-летняя Джессика Симпсон похвасталась впечатляющими результатами похудения через полгода после родов. На своей странице в Инстаграм она опубликовала свежие фото и отметила, что сбросила уже более 45 кг.

На снимках Джессика появляется в длинном черном платье с широким кожаным поясом. На одном из фото она держит на руках полугодовалую дочь Берди Мэй.

Также Джессика Симпсон добавила кадр еще в одном темном наряде - она позирует в платье с откровенным разрезом на юбке и очень глубоким декольте, подчеркнувшем ее большую грудь.

К слову, певица не поделилась с подписчиками секретом, что именно ей помогло так быстро сбросить вес после третьих родов.

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