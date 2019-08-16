Актриса долгое время встречалась с топ-моделью Стеллой Максвелл, затем ее видели в компании звездной стилистки Сары Динкин

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Американская актриса Кристен Стюарт, известность которой принесла роль Беллы Свон в вампирской киносаге “Сумерки“, попала в объектив папарацци во время поцелуя с новой девушкой. Снимки появились в Instagram-аккаунте Robstenews.

Эпатажную 29-летнюю актрису заметили в Нью-Йорке со сценаристкой Дилан Майер. Девушки вместе сидели на пороге перед дверью, а в одном из кадров - страстно поцеловались.

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Стюарт позирует в желтой футболке, джинсовых коротких шортах и черных ботинках - носки у Кристен разные. Ее спутница одета в черную майку с изображением кобры, короткие шорты и белые кеды.

Стюарт и Дилан ранее уже были замечены в Лос-Анджелесе вместе - из чего можно предположить, что у эпатажной звезды новые романтические отношения. Ранее актриса жила со стилистом Сарой Динкин.

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