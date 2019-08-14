Роскошная пара: Антонио Бандерас вышел в свет с молодой возлюбленной
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Испанский актер, режиссер и исполнитель Антонио Бандерас появился на публике с новой пассией. Накануне 59-летний селебрити посетил благотворительный гала-вечер с инвестиционным банкиром 39-летней голландкой Николь Кимпел. Яркие снимки появились на Инстаграм-страничке Бандераса.
Такая замечательная вечеринка прошла вчера в Марбелье, - отметил Антонио в подписи.
На фотографиях Бандерас позирует в черном смокинге, а его эффектная возлюбленная - в бледно-розовом платье с пышным подолом и глубоким декольте.
Bonita gala solidaria la de anoche en Marbella. Rodeado de amigos por una buena causa. Gracias a todos!! 💫 Such a wonderful gala last night in Marbella. With friends for a good cause. Thank you all!! . #Gala10Aniversario #Starlite #StarliteGala #Marbella #StarliteFoundation #solidarity @fundacionstarlite
До этого актер уже делился общими снимками с Николь - на одном из них возлюбленная звезды появляется в эффектном кружевном платье с открытой спиной.
Также Антонио знакомит своих подписчиков с сестрой-близнецом своей пассии - Барбарой.
Muy orgulloso de poder presentaros una nueva marca y un nuevo proyecto lleno de ilusión: Baniki. Detrás de él Nicole y Barbara Kimpel, que con mucho esfuerzo, trabajo y estudio han creado un proyecto de moda realmente fascinante. . #Baniki #NicoleKimpel #BarbaraKimpel #KimpelSisters #KimpelStyle #newprojects #entepreneurs
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