Голливудский актер появился со спутницей-блондинкой на благотворительном гала-вечере

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Испанский актер, режиссер и исполнитель Антонио Бандерас появился на публике с новой пассией. Накануне 59-летний селебрити посетил благотворительный гала-вечер с инвестиционным банкиром 39-летней голландкой Николь Кимпел. Яркие снимки появились на Инстаграм-страничке Бандераса.

Такая замечательная вечеринка прошла вчера в Марбелье, - отметил Антонио в подписи.

На фотографиях Бандерас позирует в черном смокинге, а его эффектная возлюбленная - в бледно-розовом платье с пышным подолом и глубоким декольте.

До этого актер уже делился общими снимками с Николь - на одном из них возлюбленная звезды появляется в эффектном кружевном платье с открытой спиной.

Также Антонио знакомит своих подписчиков с сестрой-близнецом своей пассии - Барбарой.

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