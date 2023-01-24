Бандерас пересмотрел свои взгляды на актерскую карьеру

Всемирно известный испанский актер Антонио Бандерас вспомнил о сердечном приступе, который у него случился 6 лет назад.

В интервью Radio Times 62-летняя знаменитость сказал, что пережитые проблемы с сердцем изменили его жизнь к лучшему.

Антонио описал сердечный приступ как «поворотный момент», после которого он смог «осознать, что было важным» в его жизни.

«Шесть лет назад у меня случился сердечный приступ. Наверное, это было одно из лучших событий в моей жизни. Это было похоже на то, как если бы вы надели очки и увидели то, что было важно», — признался актер.

По словам Бандераса, он пересмотрел свои взгляды на карьеру в кино и театре.

«После моего сердечного приступа я ищу только удовольствие от игры. Вот и все. Я не забочусь ни о чем другом. Для меня жизнь начинается, когда кто-то говорит: «Мотор!». Или когда поднимется занавес», — поделился Антонио.

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