Рэперша запустила необычный челлендж под свой новый трек Megatron

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Американская рэп-исполнительница Ники Минаж запустила необычный челлендж в соцсетях. Суть ее megatronchallenge в том, чтобы “почудить в стиле рэперши“ под ее новую песню Megatron.

Одно из видео набрало в Сети около 7 млн. просмотров и сотни тысяч комментариев. На нем девушка исполнила под песню Минаж горячий тверк (танец с тряской ягодицами, бедрами и животом - ред.). На записи видно, как публика поддерживает "звезду" аплодисментами.

Также в челлендже приняла участие хип-хоп исполнительница Mimi Mercedez. Ее видео собрало 18 тыс. просмотров.

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