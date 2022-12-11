Результаты песенного конкурса

В воскресенье, 11 декабря, в столице Армении Ереване состоялся Детское Евровидение-2022. В песенном конкурсе приняли участие 16 стран, в том числе и Украина.

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Представительница нашей страны Злата Дзюнька с песней «Незламна» выступила в финале под последним 16-м номером. По результатам зрительского и судейского голосования украинка получила 111 баллов и заняла 9 место.

Видео выступления Украины на Детском Евровидении-2022:

Победителем Детского Евровидения стал Лиссандро из Франции. Его песню Oh Maman! оценили в 203 балла. В тройку лидеров также вошли представители Армении Наре с песней «DANCE!»(180 баллов) и Грузии Мариам Бигвава с песней I Believe (161 балл).

Видео выступления победителя Детского Евровидения-2022:

Полные результаты Детского Евровидения-2022:

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