Пронизлива робота від української артистки

Трек був написаний ще навесні, прямо в машині — по дорозі, втікаючи від війни. Однак на створення екранізації не вистачило емоційного ресурсу співачки.

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Через війну творчість ніби зупинилась… І кожен потрапив в свою емоційну яму або депресію. Кожна жінка переживає тугу за рідним домом, безвихідь від ситуації, коли необхідно залишити рідних, друзів, своє звичне життя, дім та віддалитись за сотні кілометрів, щоб зберегти життя доньки і сина. Залишившись абсолютно самотніми — без родини та підтримки своїх чоловіків, які боронять нашу країну.

Слава Камінська з дітьми пресслужба

Майже на півроку акаунт артистки з мільйоном підписників в Інстаграм був заблокований за відверті публікації про вторгнення РФ в Україну. Багато негативу та складні події зупинили творчість артистки. Слава перестала творити, проживала депресію, втому та виснаження.

Нещодавно Камінська зустріла українських дівчат за кордоном. Так, об’єднавшись в переживаннях та емоціях, народилось зворушливе відео на пісню «Додому». Цю роботу, яка об’єднує кожне материнське серце, тугу за рідною землею, безвихідність та віру в світле майбутнє, — не можна дивитися без сліз.

«Вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ моя стрічка переповнена хорошими новинами, адже нарешті наші захисники, наші рідні хлопці та дівчата повернулись з російського полону «Додому»! Дякую кожному, хто боронить нашу землю і наближає момент, коли всі українці зможуть повернутися до Рідної домівки. Завдяки вам, сьогодні я готова поділитись своєю історією, своїм болем та переживаннями. Інколи є те, що неможливо описати словами. Це — ніби сповідь, в якій зібрані найсокровенніші переживання. Я вперше настільки відверта з вами», — ділиться співачка.

В планах артистки випустити перший повністю україномовний альбом, зібравши найсильніші емоції, пережиті жінками під час війни. Навіть в таких складних життєвих подіях, будучи далеко від дому, ми завжди знаходимо свої рідні душі, та об’єднуючись, ведемо свою боротьбу на музичному фронті.

Все буде Україна!

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