Это история о людях, которые могут касаться друг друга лишь мысленно

Известный украинский певец Виталий Козловский презентовал чувственный трек «Тихим дотиком». Это чувственная история людей, которые могут коснуться друг друга только мысленно, поскольку их ведь разлучила война. Но настроение композиции светло, с верой в победу, в то, что любимые люди в живых вернутся с войны, в то, что обнимутся те, кого война разбрасывала по миру.

Виталий Козловский: «У меня было много концертов на полигонах и воинских частях. И я советовался с нашими героями – какую песню записать, чтобы именно им она была поддержкой: лирическую или веселую. Ответ был однозначен – нечто танцевальное, оптимистическое и о сегодняшнем времени. Надеюсь, в ближайшее время вместе с ними под эту песню станцуем».

В настоящее время артист находится в США с серией благотворительных концертов. Совершенно все средства из них будут перечислены нашим бойцам. На первом из них уже удалось собрать большую сумму на закупку аппаратов для быстрого заживления ран.

28 августа артист выступит на благотворительном концерте в Чикаго.

Уже в начале сентября певец возвращается в Украину, чтобы продлить поддерживать наших бойцов лично.

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