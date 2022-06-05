Лидер «Бумбокса» объяснил свою позицию в интервью Дмитрию Гордону

Известный украинский музыкант и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк признался, что не гордится быть украинцем. Артист заявил об этом в интревью Дмитрию Гордону и объяснил свою позицию.

«И да, и нет. Нет потому что, если б я был американцем, французом, итальянцем я бы тоже гордился. Я горжусь тем, что я человек. В первую очередь, я человек, во вторую уже мужчина, украинец, добытчик, защитник. Я патриот своей страны и протестный национализм мне тоже присущ», – заявил Хлывнюк.

Музыкант также отметил, что гордится украинскими патриотами, среди которых есть люди разных этносов.

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