Артистка выпустила юмористическую песню

Ведущая Нового канала выпустила третью юмористическую песню, на этот раз в коллабе с легендой украинской эстрады, обладателем трех золотых дисков, известным украинским композитором, исполнителем и народным артистом Украины Степаном Гигой

Даже после начала полномасштабной войны Леся Никитюк не перестала делать то, что получается у нее лучше всего — поднимать настроение украинцам, которое сейчас им очень нужно! В этот раз она представила юмористическую песню, записанную в коллабе с легендой украинской эстрады, обладателем трех золотых дисков — Степаном Гигой. Это новая версия известного хита «Цей сон», в которой ведущая Нового канала высмеивает россиян в их же стиле.

«Смеяться над россиянами не надоест, наверное, никогда, потому что они регулярно подбрасывают новые поводы для стеба. Новая песня — попытка представить, что будет с россиянами, если претворятся в жизнь их самые большие страхи, — сказала Леся. — Эта история для поднятия морального духа украинцев. Мы сильные и обязательно победим! И эта песня заряжена на победу! С нами Бог, с нами правда, с нами ВСУ – все защитники и защитницы!»

пресс-служба

Поет Никитюк о сне, который может стать реальностью благодаря украинской армии. Авторы текста – Михаил Мартынюк, Андрей Головань и Александр Иванов.

Текст песни «Цей сон» — Леся Никитюк & Степан Гига:

Україна вернула кордон!

красна площа тепер — полігон,

За Уралом панує Китай

А Курили — японський то край.

На росії щодня повна діч

І тривога лунає всю ніч!

«Ще не вмерла!» співають в ОРДЛО,

А у бункері здохло пуйло!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Моє лице сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!

Бачать орки вночі страшний сон,

Як надзюрив на них пес Патрон,

А цигани приблизно за рік

Розпилили північний потік.

У ефірах на «раша-тудей»

Арестович лякає людей,

В мавзолеї Бандера лежить

І «Червона калина» звучить!

Цей сон, цей сон

Мені щоночі сниться.

Крізь сон, крізь сон

Лице моє сміється.

Цей сон, цей сон

Мене не покидає —

Яка краса,

Коли там підгорає!

Слушай песню Леси Никитюк и Степана Гиги:

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