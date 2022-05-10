Пройдет ли Украина в финал, по мнению букмекеров

Уже сегодня в 22:00 по киевскому времени состоится первый полуфинал Евровидения-2022. На сцене арены «Пала Альпитур» в итальянском Турине выступят конкурсанты из 17-ти стран, но только десять смогут попасть в финал.

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Букмекеры уже назвали своих фаворитов первого полуфинала. Согласно прогнозам, лидерами по балам телезрителей и жюри станут представители Украины (Kalush Orchestra), Греции (Amanda Tenfjord) и Норвегии (Subwoolfer).

В десятку финалистов также могут войти участники из Нидерландов, Армении, Португалии, Албании, Молдовы, Латвии и Австрии.

Кто пройдет в финал Евровидения-2022 из первого полуфинала eurovisionworld.com

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Голосование профессионального жюри, в отличии от зрительского, всегда непредсказуемо. Поэтому у остальных семи стран (Швейцарии, Литвы, Исландии, Хорватии, Дании, Словении, Болгарии) также есть шанс пробиться в финал. Стоит отметить, что обычно букмекеры отгадывают не менее восьми финалистов.

Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения-2022 eurovisionworld.com

Короткое видео со всеми участниками первого полуфинала Евровидения-2022:

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