Дядя артистки радовался, когда обстреливали Херсон

Украинская певица Светалана Тарабарова из-за войны выехала из своего дома на Западную Украину. Артистка живет с родственниками в квартире в Ивано-Франковске, в которую ей предложили заселиться незнакомые люди бесплатно. Артистка признается, что эти украинцы, которые просто решили помочь, стали для нее уже близкими людьми. Певица рассказала в программе «Зірковий шлях» о жизни с родственниками и об отношениях с дядей, который живет в РФ.

«На самом деле война многих из нас поселила в одном доме. Признаюсь честно, это тяжело. У всех свои правила. В основном именно женщины сходят с ума, потому что каждая хочет быть хозяйкой на кухне. У нас такие очереди выпить чаю! Такие очереди в туалет! – улыбнулась Светлана Тарабарова. – Но мы уже понемногу привыкли. Договорились не ссориться».

В то время, как чужие и незнакомые люди стали родными, между родственниками образовалась пропасть. Родной брат мамы звезды сейчас живет в РФ. Мама звезды когда-то сама воспитала родного брата, потому что они были сиротами. Уже будучи взрослым человеком, он каждое лето приезжал в Херсон и восхищался, что в этом городе много деревьев и вообще все так здорово.

«Когда начали обстреливать Херсон и весь город был напуган, сестра в слезах писала, что в доме трясутся окна и она не знает, куда бежать, – поделилась девушка. – Наш «супердядя» отправил ей смс: «Галя, наконец-то вас освободят от неонацистов!»

Сестра звезды ответила дяде Юре: «Видимо, ты не знаешь, но у нас нет неонацистов. Это Россия напала. Это вторжение. Вы стреляете и убиваете нас».

По словам Светланы Тарабаровой, ему полностью «промыли» мозг. Три дня подряд сестра певицы сбрасывала дяде видео, но все было бесполезно.

«У меня не хватило сил что-либо доказывать. Я сказала сестре, чтобы она его заблокировала, – призналась звезда в интервью каналу «Украина». – А мама сказала: «Галя, заблокируй его, удали смс, «Мы забудем об этом человеке». У нас в семье слово мамы – закон. И мы закрыли эту тему».

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