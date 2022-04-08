В Украине арестовали имущество жены Виктора Медведчука

Арестованы активы бизнеса, конечным бенефициаром которого является телеведущая Оксана Марченко, супруга украинского миллиардера и кума Путина Виктора Медведчука. Об этом сообщают в Нацполиции.

По информации правоохранителей, речь идет о более 300 картинах известных художников, среди них работы Бокшая, Эрдели, Глюка и прочих, а также снегоходы, квадроциклы и автомобили и даче под названием «Медвежья дубрава», которая находится у села Ждениево, в Воловецком районе Закарпатской области.

Имущество жены Медведчука; фото: npu.gov.ua

Семь квартир, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Имущество Оксаны Марченко; фото: npu.gov.ua

Также было удовлетворено ходатайство следователей об аресте семи квартир и двух имущественных комплексов. Уже готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество. Проходит расследование при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Конфискация имущества Оксаны Марченко; фото: npu.gov.ua

В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА. В дальнейшем активы планируется продать, а средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной ВС РФ инфраструктуры.

Напомним, Оксана Марченко покинула Украину еще 18 февраля. Она выехала в Беларусь. Где находится ее супруг, Виктор Медведчук, — неизвестно. Лычаковский районный суд Львова 18 марта заочно арестовал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и сейчас его разыскивает СБУ.

Вам будет интересно почитать на Ivona: