Павел Еременко умер в день рождения невесты

В Чернигове во время бомбардировки стадиона Гагарина умер 24-летний актер социального театра и звукорежиссер Павел Еременко, передает «Суспільне». Парень вместе с отцом пошел в территориальную оборону, чтобы защищать родной город от российских оккупантов. Также к ним присоединилась и невеста актера Оксана, на которой после войны Павел планировал жениться. Однако в день рождения девушки, 12 марта, он погиб.

11 марта отец и сын попали под обстрел, и Павла привалило плитой. Медики госпитализировали пострадавших, но спасти парня не удалось. Павел скончался в больничной палате на руках у невесты, а Еременко-старшего спасти удалось.

«Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Но в тот день в Чернигове пропал свет. Сделать КТ не было возможности. Ему нужно было делать операцию, но мы не успели. 12 марта на руках невесты он скончался. Я до сих пор в это не верю», – сказала коллега Павла Екатерина Бойко.

За день до трагедии Павел просил друзей и сослуживцев из терробороны записать поздравление для невесты, но порадувать любимую так и не удалось.

«Помню его в главной роли в спектакле о жизни Бетховена. Он так романтично и так самоотверженно играл. А сколько было сделано им благотворительных представлений для интернатов, реабилитационных центров и школ. Только за 7 лет он провел 15 таких спектаклей», – вспоминает куратор социального театра Марина Каранда.

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