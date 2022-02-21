Модельный агент Жак-Люк Брюнель был найден мертвым в тюрьме

Модельный агент Жак-Люк Брюнель, который предположительно отбирал девушек для сексуального преступника Джеффри Эпштейна и его друзей, покончил с собой в парижской тюрьме «Санте», сообщает телеканал BFMTV.

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74-летний основатель MC2 Model Management Жак-Люк Брюнель сотрудничал с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сутенерстве, растлении малолетних, принуждении к занятию проституцией несовершеннолетних. По версии следствия, именно Брюнель подбирал девушек для Эпштейна, а тот в свою очередь «сдавал» их в аренду влиятельным политикам и известным звездам шоу-бизнеса.

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Предположительно, одним из клиентов был сын Елизаветы II принц Эндрю, которого обвинила в изнасиловании американка Вирджинии Джуффре, которой на момент преступления было 17 лет. Но после многих публичных заявлений и разбирательств сторонам удалось договориться.

Напомним, что Жак-Люк был арестован в декабре 2021 года в парижском аэропорту. Бывшие топ-моделели обвиняли его в сексуальном насилии.

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