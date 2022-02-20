Узнайте, с кем встречается основатель SpaceX

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Стало известно, что у Илона Маска новый роман. Об этом сообщает издание HollywoodLife. Журналистам удалось узнать, кому теперь принадлежит сердце основателя компании Tesla и SpaceX.

Оказывается, Илон Маск встречается с 27-летней австралийской актрисой Наташей Бассет. Звезда снималась в фильмах «Дом у озера», «12 могучих сирот», «Бритни навсегда». Их роман перестал быть тайной, когда пару дней назад предпринимателя и его подругу засекли папарацци. Фотографы сняли миллиардера в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете.

Наташа Бассет Getty Images

Напомним, что в сентябре 2021 года Илон Маск объявил о разрыве с матерью своего сына — певицей Граймс. Бизнесмен и канадская исполнительница были вместе три года. Год назад у них родился мальчик, которому пара дала имя X Æ A-Xii (оно произносится как Экс Эш Эй-Твелв).

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