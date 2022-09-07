Миллиардер Илон Маск обратился к своим 104 миллионам подписчиков в Твиттере с суровым предупреждением о конце цивилизации, сравнив человечество с динозаврами

51-летний магнат Tesla Илон Маск предупредил свою миллионную аудиторию в Твиттере о своей мрачной теории о конце света после того, как поделился ссылкой на новостную статью BBC, в которой писалось о смерти динозавров. По словам миллиардера, на человечество надвигается апокалипсис, от которого вымерли динозавры.

«Это произойдет снова — лишь вопрос времени», – написал он.

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К слову, в статье говорилось, что астероид, положивший конец меловому периоду, унес с собой известных динозавров, таких как тираннозавр и трицератопс, а также менее известных, но причудливых существ, таких как Анзу, или «курица из ада». Далее описывалось, как мелкие грызуноподобные животные, такие как Purgatorius, а также наши далекие предки, заняли место прежних жителей планеты.

Многие поклонники Маска присоединились к одной фразе, добавив: «Уже происходит».

This will happen again – just a matter of time https://t.co/HeyZhZbAih — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

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На прошлой неделе Маск попал в заголовки похожих теорий после того, как заявил, что глобальное потепление не является самой большой угрозой, с которой сталкивается наш вид. Илон аналогичным образом предупредил Интернет, что «коллапс населения из-за низкой рождаемости представляет собой гораздо больший риск для цивилизации, чем глобальное потепление», что вызвало как похвалу, так и критику за это утверждение.

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Несмотря на свои страшные размышления о конце времен, технический миллиардер попал в заголовки газет после того, как совершил девятиминутный перелет на частном самолете из Сан-Франциско в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Пользователи социальных сетей были возмущены, назвав его одним из «плохих парней-миллиардеров» и отметив, что он мог бы сесть на поезд, который был всего в пяти остановках.

«Но женщины должны иметь больше детей, чтобы сохранить человеческую расу, в то время как плохие парни-миллиардеры могут продолжать делать Землю непригодной для жизни», – написал подписчик.

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