51-летний магнат Tesla Илон Маск предупредил свою миллионную аудиторию в Твиттере о своей мрачной теории о конце света после того, как поделился ссылкой на новостную статью BBC, в которой писалось о смерти динозавров. По словам миллиардера, на человечество надвигается апокалипсис, от которого вымерли динозавры.

К слову, в статье говорилось, что астероид, положивший конец меловому периоду, унес с собой известных динозавров, таких как тираннозавр и трицератопс, а также менее известных, но причудливых существ, таких как Анзу, или «курица из ада». Далее описывалось, как мелкие грызуноподобные животные, такие как Purgatorius, а также наши далекие предки, заняли место прежних жителей планеты.

Многие поклонники Маска присоединились к одной фразе, добавив: «Уже происходит».

This will happen again – just a matter of time https://t.co/HeyZhZbAih