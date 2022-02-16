Украина получила первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине
Александр Абраменко — серебряный призер в лыжной акробатике
Украинский спортсмен Александр Абраменко стал вторым в соревнованиях по лыжной акробатике на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Читайте также: Самые высокооплачиваемые спортсмены зимних Олимпийских игр в Пекине33-летний фристайлист в финале исполнил прыжок тройное сальто с пятью винтами и получив за него 116.5. Золото выиграл китаец Ци Гуанпу с результатом в 129 баллов. Бронза у представителя ОКР Ильи Бурова (114.93).
Напомним, что на предыдущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане Абраменко выиграл звание олимпийского чемпиона. Получив сегодня серебро, Александр стал самым титулованным украинским атлетом на зимних играх.
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