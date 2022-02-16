Александр Абраменко — серебряный призер в лыжной акробатике

Украина получила первую медаль на зимней Олимпиаде в Пекине Getty Images

Украинский спортсмен Александр Абраменко стал вторым в соревнованиях по лыжной акробатике на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Читайте также: Самые высокооплачиваемые спортсмены зимних Олимпийских игр в Пекине

33-летний фристайлист в финале исполнил прыжок тройное сальто с пятью винтами и получив за него 116.5. Золото выиграл китаец Ци Гуанпу с результатом в 129 баллов. Бронза у представителя ОКР Ильи Бурова (114.93).

Напомним, что на предыдущей Олимпиаде в корейском Пхенчхане Абраменко выиграл звание олимпийского чемпиона. Получив сегодня серебро, Александр стал самым титулованным украинским атлетом на зимних играх.

Александр Абраменко — серебренный призер Олимпиады-2022 Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: