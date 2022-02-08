Победителей кинематографической антипремии объявляют за день до вручения «Оскара»

Объявлены номинанты на антипремию «Золотую малину» (Razzie Award), которую вручают в США за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.

Больше всего номинаций у проекта Netflix «Диана: мюзикл» по популярной бродвейской пьесе. Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у криминальных триллеров «Карен» Дэмона Дэниелса и «Женщина в окне» Джо Райта.

Номинанты на антипремию «Золотая малина»

Худший фильм:

«Диана: мюзикл»,

«Бесконечность»,

«Карен»,

«Космический джем: новое поколение»,

«Женщина в окне».

Худший актер:

Скотт Иствуд («Опасный»),

Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»),

Леброн Джеймс («Космический джем: новое поколение»),

Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»),

Марк Уолберг («Бесконечность»).

Худшая актриса:

Эми Адамс («Женщина в окне»),

Жанна де Ваал («Диана: мюзикл»),

Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»),

Тэрин Мэннинг («Карен»),

Руби Роуз («Ангел мести»).

Худшая актриса за роль второго плана:

Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»),

Софи Куксон («Бесконечность»),

Эрин Дэйви («Диана: мюзикл»),

Джуди Кэй («Диана: мюзикл»),

Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).

Худший актер второго плана:

Бен Аффлек («Последняя дуэль»),

Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»),

Мэл Гибсон («Опасный»),

Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»),

Джаред Лето («Дом Gucci»).

Худший режиссер:

Кристофер Эшли («Диана: мюзикл»),

Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»),

Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»),

Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»),

Джо Райт («Женщина в окне»).

Отметим, что отдельной номинации удостоен Брюс Уиллис. Худшую роль «крепкому орешку» выбирают среди восьми фильмов, в которых он снялся в 2021 году: «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

К слову, победителей антипремии объявят за день до вручения «Оскара», а именно 26 марта 2022 года.

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