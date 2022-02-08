Названы номинанты на антипремию «Золотая малина»
Объявлены номинанты на антипремию «Золотую малину» (Razzie Award), которую вручают в США за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.
Больше всего номинаций у проекта Netflix «Диана: мюзикл» по популярной бродвейской пьесе. Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у криминальных триллеров «Карен» Дэмона Дэниелса и «Женщина в окне» Джо Райта.
Номинанты на антипремию «Золотая малина»
Худший фильм:
- «Диана: мюзикл»,
- «Бесконечность»,
- «Карен»,
- «Космический джем: новое поколение»,
- «Женщина в окне».
Худший актер:
- Скотт Иствуд («Опасный»),
- Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»),
- Леброн Джеймс («Космический джем: новое поколение»),
- Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»),
- Марк Уолберг («Бесконечность»).
Худшая актриса:
- Эми Адамс («Женщина в окне»),
- Жанна де Ваал («Диана: мюзикл»),
- Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»),
- Тэрин Мэннинг («Карен»),
- Руби Роуз («Ангел мести»).
Худшая актриса за роль второго плана:
- Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»),
- Софи Куксон («Бесконечность»),
- Эрин Дэйви («Диана: мюзикл»),
- Джуди Кэй («Диана: мюзикл»),
- Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).
Худший актер второго плана:
- Бен Аффлек («Последняя дуэль»),
- Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»),
- Мэл Гибсон («Опасный»),
- Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»),
- Джаред Лето («Дом Gucci»).
Худший режиссер:
- Кристофер Эшли («Диана: мюзикл»),
- Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»),
- Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»),
- Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»),
- Джо Райт («Женщина в окне»).
Отметим, что отдельной номинации удостоен Брюс Уиллис. Худшую роль «крепкому орешку» выбирают среди восьми фильмов, в которых он снялся в 2021 году: «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».
К слову, победителей антипремии объявят за день до вручения «Оскара», а именно 26 марта 2022 года.
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