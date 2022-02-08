Объявлены номинанты на антипремию «Золотую малину» (Razzie Award), которую вручают в США за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.

Больше всего номинаций у проекта Netflix «Диана: мюзикл» по популярной бродвейской пьесе. Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у криминальных триллеров «Карен» Дэмона Дэниелса и «Женщина в окне» Джо Райта.

Номинанты на антипремию «Золотая малина»

Худший фильм:

  • «Диана: мюзикл»,
  • «Бесконечность»,
  • «Карен»,
  • «Космический джем: новое поколение»,
  • «Женщина в окне».

Худший актер:

  • Скотт Иствуд («Опасный»),
  • Роу Хартэмпф («Диана: Мюзикл»),
  • Леброн Джеймс («Космический джем: новое поколение»),
  • Бен Платт («Дорогой Эван Хансен»),
  • Марк Уолберг («Бесконечность»).

Худшая актриса:

  • Эми Адамс («Женщина в окне»),
  • Жанна де Ваал («Диана: мюзикл»),
  • Меган Фокс («Полночь на злаковом поле»),
  • Тэрин Мэннинг («Карен»), 
  • Руби Роуз («Ангел мести»).

Худшая актриса за роль второго плана:

  • Эми Адамс («Дорогой Эван Хансен»),
  • Софи Куксон («Бесконечность»),
  • Эрин Дэйви («Диана: мюзикл»),
  • Джуди Кэй («Диана: мюзикл»),
  • Тэрин Мэннинг («Все до последнего»).

Худший актер второго плана:

  • Бен Аффлек («Последняя дуэль»),
  • Ник Кэннон («Ограбление по-джентльменски»),
  • Мэл Гибсон («Опасный»),
  • Гарет Кигэн («Диана: Мюзикл»),
  • Джаред Лето («Дом Gucci»).

Худший режиссер:

  • Кристофер Эшли («Диана: мюзикл»),
  • Стивен Чбоски («Дорогой Эван Хансен»),
  • Дэмон «Коук» Дэниелс («Карен»),
  • Ренни Харлин («Ограбление по-джентльменски»),
  • Джо Райт («Женщина в окне»).

Отметим, что отдельной номинации удостоен Брюс Уиллис. Худшую роль «крепкому орешку» выбирают среди восьми фильмов, в которых он снялся в 2021 году: «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

К слову, победителей антипремии объявят за день до вручения «Оскара», а именно 26 марта 2022 года.

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