В понедельник, 13 декабря, в США назвали номинантов на кинопремию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Золотой глобус. Оглашение претендентов состоялось в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. А объявляли номинантов на премию Золотой глобус-2022 президент HFPA Хелен Хон и рэпер Снуп Догг.

И так, список претендентов на премию Золотой глобус-2022 выглядит так:

Лучший драматический фильм

  • «Дюна» (Dune, 2021) Дени Вильнева
  • «Белфаст» (Belfast, 2021) Кеннета Брана
  • «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, 2020) Сиан Хедер
  • «Король Ричард» (King Richard, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина
  • «Власть пса» (The Power of the Dog, 2021) ДжейнКэмпион

Лучшая комедия или мюзикл

  • «Вестсайдская история»  (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга
  • «Сирано» (Cyrano, 2021) Джо Райта
  • «Лакричная пицца» (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона
  • «Тик-так... БУМ!» (tick, tick...BOOM!, 2021) Лин-Мануэля Миранды
  • «Не смотрите наверх» (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Купе № 6» (Hytti № 6 2021) Юхо Куосманена
  • «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути
  • «Рука бога» (È stata la mano di Dio, 2021) Паоло Соррентино
  • «Герой» (Ghahreman, 2021) Асгара Фархади
  • «Параллельные матери» (Madres paralelas, 2021) Педро Альмодовара

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

  • Махершала Али («Лебединая песнь»)
  • Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
  • Уилл Смит («Король Ричард»)
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)

Лучшая женская роль в драматическом фильме

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
  • Николь Кидман («Быть Рикардо»)
  • Леди Гага («Дом Гуччи»)
  • Кристен Стюарт («Спенсер»)

Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле

  • Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)
  • Питер Динклэйдж («Сирано»)
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»)
  • Купер Хоффман («Лакричная пицца»)
  • Энтони Рамос («На высоте мечты»)

Лучшая женская роль в комедии или мюзикле

  • Марион Котийяр («Аннетт»)
  • Алана Хаим («Лакричная пицца»)
  • Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»)
  • Эмма Стоун («Круэлла»)
  • Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)

Лучший режиссер

  • Кеннет Бран («Белфаст»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
  • Дени Вильнев («Дюна»)
  • «Незнакомая дочь» (Lost Daughter, 2021) Мэгги Джилленхол

Лучший сценарий

  • Кеннет Бран («Белфаст»)
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»)
  • Адам Маккей («Не смотрите наверх»)
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
  • Аарон Соркин («Быть Рикардо» (Being the Ricardos, 2021)

Лучший драматический телесериал

  • «Игра в кальмара» (Squid Game, 2021) Хван Дон-хека
  • «Люпен» (Lupin, 2021)
  • «Утреннее шоу» (The Morning Show, 2019 - н. в.)
  • «Поза» (Pose, 2018-2021)
  • «Наследники» (Succession, 2018 - н. в.)

Лучший телесериал – комедия или мюзикл

  • «Тед Лассо» (TedLasso, 2020)
  • «Великая» (The Great, 2020-2021)
  • «Хитрости» (Hacks, 2021)
  • «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building, 2021)
  • «Псы резервации» (Reservation Dogs, 2021)

Лучший мини-сериал или телефильм

  • «Ломка» (Dopesick, 2021)
  • «Уборщица. История матери-одиночки» (Maid, 2021)
  • «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown, 2021)
  • «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad, 2021)
  • «Американская история преступлений» (American Crime Story, 2016 - н.в.).

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