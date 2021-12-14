Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус 2022»
В понедельник, 13 декабря, в США назвали номинантов на кинопремию Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) Золотой глобус. Оглашение претендентов состоялось в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз. А объявляли номинантов на премию Золотой глобус-2022 президент HFPA Хелен Хон и рэпер Снуп Догг.
И так, список претендентов на премию Золотой глобус-2022 выглядит так:
Лучший драматический фильм
- «Дюна» (Dune, 2021) Дени Вильнева
- «Белфаст» (Belfast, 2021) Кеннета Брана
- «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA, 2020) Сиан Хедер
- «Король Ричард» (King Richard, 2021) Рейнальдо Маркуса Грина
- «Власть пса» (The Power of the Dog, 2021) ДжейнКэмпион
Лучшая комедия или мюзикл
- «Вестсайдская история» (West Side Story, 2021) Стивена Спилберга
- «Сирано» (Cyrano, 2021) Джо Райта
- «Лакричная пицца» (Licorice Pizza, 2021) Пола Томаса Андерсона
- «Тик-так... БУМ!» (tick, tick...BOOM!, 2021) Лин-Мануэля Миранды
- «Не смотрите наверх» (Don't Look Up, 2021) Адама Маккея
Лучший фильм на иностранном языке
- «Купе № 6» (Hytti № 6 2021) Юхо Куосманена
- «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka, 2021) Рюсукэ Хамагути
- «Рука бога» (È stata la mano di Dio, 2021) Паоло Соррентино
- «Герой» (Ghahreman, 2021) Асгара Фархади
- «Параллельные матери» (Madres paralelas, 2021) Педро Альмодовара
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
- Махершала Али («Лебединая песнь»)
- Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»)
Лучшая женская роль в драматическом фильме
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»)
- Николь Кидман («Быть Рикардо»)
- Леди Гага («Дом Гуччи»)
- Кристен Стюарт («Спенсер»)
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле
- Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»)
- Питер Динклэйдж («Сирано»)
- Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»)
- Купер Хоффман («Лакричная пицца»)
- Энтони Рамос («На высоте мечты»)
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле
- Марион Котийяр («Аннетт»)
- Алана Хаим («Лакричная пицца»)
- Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»)
- Эмма Стоун («Круэлла»)
- Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»)
Лучший режиссер
- Кеннет Бран («Белфаст»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
- Дени Вильнев («Дюна»)
- «Незнакомая дочь» (Lost Daughter, 2021) Мэгги Джилленхол
Лучший сценарий
- Кеннет Бран («Белфаст»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Адам Маккей («Не смотрите наверх»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Аарон Соркин («Быть Рикардо» (Being the Ricardos, 2021)
Лучший драматический телесериал
- «Игра в кальмара» (Squid Game, 2021) Хван Дон-хека
- «Люпен» (Lupin, 2021)
- «Утреннее шоу» (The Morning Show, 2019 - н. в.)
- «Поза» (Pose, 2018-2021)
- «Наследники» (Succession, 2018 - н. в.)
Лучший телесериал – комедия или мюзикл
- «Тед Лассо» (TedLasso, 2020)
- «Великая» (The Great, 2020-2021)
- «Хитрости» (Hacks, 2021)
- «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building, 2021)
- «Псы резервации» (Reservation Dogs, 2021)
Лучший мини-сериал или телефильм
- «Ломка» (Dopesick, 2021)
- «Уборщица. История матери-одиночки» (Maid, 2021)
- «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown, 2021)
- «Подземная железная дорога» (The Underground Railroad, 2021)
- «Американская история преступлений» (American Crime Story, 2016 - н.в.).
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