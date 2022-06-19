Мужественные и отважные, добрые и внимательные, честные и справедливые – это все о Папах. В честь праздника Ivona расскажет тебе о самых лучших мужчинах, дети которых – популярные герои мультфильмов студии Disney

Эксцентричный Морис, мультфильм Красавица и чудовище

Читай также: Родом из детства: дети из мультфильмов Disney

Оу, Морис! Потрясающий эмоциональный персонаж. Полностью доверяет своей дочери Бэль. Она также отвечает ему взаимной любовью. Ведь как можно не любить Отца, который уважает твой выбор и старается всегда прислушиваться к нему. Несмотря на то, что они с дочерью живут на отшибе не в самых лучших условиях, неуклюжий Морис изо всех сил делает все возможное, чтобы его Бэль чувствовала себя счастливой. И однажды судьба обязательно улыбнется ему! Ведь такой любящий Папа заслуживает только лучшего.

День отца: ТОП-5 лучших пап по версии Disney Disney

Могучий Отец хрупкой девочки – Король Тритон, мультфильм Ариэль

Великий Тритон – владыка пучин морских. Несмотря на всю свою суровость и мощь, он идет на уступки подростковому бунту своей хрупкой дочери, и превращает ее плавник в ноги, чтобы ничто не препятствовало ее любви. Понимая, что рискует потерять большой авторитет среди морских жителей, Тритон делает все, чтобы Ариэль была по-настоящему счастлива! Это ли не самый важный поступок в жизни настоящего Отца?

День отца: ТОП-5 лучших пап по версии Disney Disney

Бесстрашный Фергус, мультфильм Храбрая сердцем

Читай также: Художник изобразил героинь Disney в декрете

Король Фергус ждал наследника престола, а получил наследницу – свою дочь Мериду, которую безумно любит. Настолько безумно, что даже потерял ногу, защищая ее от медведя. Несмотря на то, что к воспитанию он подошел весьма радикально, это не помешало ему стать хорошим Отцом. Стрельба из лука, езда на лошади и другие мальчиковые занятия приходятся девочке по душе. А неумение обходиться с маленькой принцессой делают из Папы очень смешного Папу, с которым никогда не соскучишься.

День отца: ТОП-5 лучших пап по версии Disney Disney

Добродушный Султан, мультфильм Алладин

Правитель Аграбы. Он заставляет свою дочь Жасмин носить маскировку, чтобы местные жители не узнали ее. Но делает это лишь для безопасности своей красавицы. Порой Султан поступает очень нелогично и глупо, что причиняет вред как ему самому, так и дочери. Но от этого Султан не перестает быть любящим Отцом. Он постоянно старается исправиться в лучшую сторону.

День отца: ТОП-5 лучших пап по версии Disney Disney

Авантюрист – профессор Архимед, мультфильм Тарзан

Читай также: Над ними смеются миллионы: герои мультфильмов Дисней

Джейн и ее Папа – сплоченная команда. Она все время видела в нем интеллектуально равного человека – лучшего друга, разделяющего все её интересы и взгляды. Это превращает их жизнь в одно большое путешествие, где семья делает потрясающие антропологические открытия. И когда Джейн решает остаться жить у берегов Африки с человеком, которого воспитали гориллы, Отец, ни капли не раздумывая, бросает все нажитое в прошлом, чтобы остаться с дочерью.

День отца: ТОП-5 лучших пап по версии Disney

Вам будет интересно почитать на Ivona: