Уже названа дата премьеры

Возлюбленная знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась перед подписчиками тизером документального сериала о себе.

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Созданием ленты Soy Georgina («Я Джорджина») занимался популярный стриминговый сервис Netflix. Съемки окончились еще до того, как Родригес объявила о том, что беременна двойней.

Все серии будут доступны 27 января. По слухам, в сериале Роналду впервые подробно расскажет о том, как у него закрутился роман с Джорджиной.

«Я Джорджина» — это то, что скрывается за обложками, историями и красными ковровыми дорожками», — говорится в описании к видео.

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