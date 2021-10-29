Музыканты решили завершить карьеру

Легендарная шведская группа ABBA сообщила плохую новость для своих поклонников. Они завершают творческую карьеру и уходят на пенсию.

Отметим, что 5 ноября ожидается первый за 40 лет и последний альбом коллектива под названием Voyage, пишет The Guardian.

По словам 74-летнего композитора Бенни Андерсона уход группы со сцены был неизбежным.

«Я никогда не говорил себе, что ABBA никогда не повторится. Но я могу сказать вам сейчас: Это все», – заявил он.

Их воссоединение было разовым и исключительно для того, чтобы записать новый альбом и голограмму клонов, тур с которыми стартует в мае 2022 года. А первый концерт состоится в Лондоне.

Отметим, что мировую славу группе принесла победа на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 1974 году, где они выступили с хитом под названием Waterloo. Их популярность и карьера набирала оборотов до 1982 года, а потом произошел первый распад.

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