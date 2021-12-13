DJ NANA розказує про свої Sunset ритуали в ефірі радіо NRJ пресслужба

У будні о 17:20 та 20:20 слухачі радіо NRJ поринають у сексуальну та медитативну атмосферу разом із DJ NANA. Це авторський проект артистки. Щодня вона розказує, як цього вечора оминути рутинних справ. І секрет тут не у нових рецептах, а у тому, щоби подивитися на звичні справи під новим кутом.

Йога, медитація, спорт, кухня, секс, кіно, додатки, майстер-класи – кожен вечір слухачів буде наповнений новим відкриттям.

А тепер і читатів! Поради DJ NANA з’являться і тут для тебе!

DJ NANA розказує про свої Sunset ритуали в ефірі радіо NRJ пресслужба

В ефірі радіо NRJ проект можна почути у будні о 17:20 та 20:20. У Києві радіо NRJ можна слухати на хвилі 92 і 8. А онлайн станцію можна слухати будь де, завантаживши додаток NRJ Ukraine у APP Store та Google Play.

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