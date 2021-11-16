Актриса утверждает, что Хичкок разрушил карьеру ее бабушки

Известная американская актриса и звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон обвинила умершего в 1980 году британского и американского режиссера и сценариста Альфреда Хичкока в сексуальных домогательствах в отношении ее бабушки Типпи Хедрен.

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По словам актрисы, Хичкок приставал и испортил актерскую карьеру Типпи Хедрен, которая отказала ему в интиме. Об этом она рассказала в подкасте Awards Chatter от The Hollywood Reporter.

«Альфред Хичкок разрушил ее карьеру, потому что она не хотела спать с ним. Он терроризировал ее. При этом он ни разу не был привлечен к ответственности. Об этом непросто говорить, ведь это моя бабушка», – сказала Джонсон.

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Отметим, что 91-летняя бабушка звезды «50 оттенков серого» – актриса Натали Кей «Типпи» Хедрен, дебютировавшая в 1963-м ролью Мелани Дэниелс в «Птицах», после снявшаяся в «Марни», «Графине из Гонконга», а далее почти на двадцать лет пропала с экранов.

Напомним, что в 2012 году вышел телевизионный фильм «Девушка», посвященный данной истории. Типпи сыграла Сиенна Миллер, Хичкока – Тоби Джонс.

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