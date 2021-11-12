Звездная мама поздравила Клементину с днем рождения

Всемирно известная немецкая супермодель и мама троих детей Клаудия Шиффер поделилась фотографией из семейного альбома.

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На странице 51-летней звезды подиумов в Инстаграм появился редкий кадр с ее старшей дочерью Клементиной. Поводом для обнародования стал день рождения девочки. На днях ей исполнилось 17 лет.

«Молоденькая и милая, всего 17… С Днем Рождения, Клемми — красивая и внутри, и снаружи», — написала под домашним снимком именинницы Шиффер.

Напомним, что, кроме Клементины, у Клаудии и ее мужа, британского кинопродюсера Мэттью Вона есть еще 18-летний сын Каспар и 11-летняя дочь Козима.

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