Полиция задержала музыканта

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Известного российского рэпера Yung Trappa задержали полицейские по обвинению в изнасиловании 18-летней девушки по имени Алина, пишет Telegram-канал Mash.

По словам Алины, рэпер ее изнасиловал в арендованном коттедже под Санкт-Петербургом, где отмечали Хэллоуин другие парни и девушки. Она выпила несколько бокалов шампанского и пошла спать. А в 4 утра в ее комнату пробрался Yung Trappa и надругался над ней. После этого Алина сбежала и подала на артиста заявление в полицию.

Отметим, что познакомилась Алина с музыкантом в социальной сети. Они неоднократно вместе гуляли и ходили на свидания.

В свою очередь, музыкант рассказал другую версию событий той вечеринки. По его словам, он с Алиной состоял в романтических отношениях, и у них был секс в ту ночь, только по обоюдному согласию. А то, что девушка решила его обвинить в изнасиловании, поясняет тем, что поссорился и расстался с ней.

Его слова, якобы может подтвердить владелец загородного дома, где отдыхали молодые люди. Ведь на следующий день он пришел в коттедж и поинтересовался у девушек, все ли с ними хорошо. Они ответили: «Да».

Yung Trappa задержали полицейские, он в отделе полиции по административному протоколу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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