Ему был 71 год

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В субботу, 30 октября, ушел из жизни заслуженный артист Украины и известный советский актер Алексей Колесник. Он скончался на 72-м году жизни в Киеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь международного форума «Золотой Витязь» Владимир Головкин. Он на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором сообщил о смерте артиста.

«Умер прекрасный человек, заслуженный артист Украины, Алексей Антонович Колесник. Светлая память!», – написал он.

О причине его кончины стало известно только в понедельник, 1 ноября. Актер из Полтавской области умер от коронавирусной инфекции COVID-19.

«К сожалению причиной смерти стал коронавирус. Нам сообщили родственники. Не знаю, был ли он в больнице или дома, но он был в это время в Киеве», – ответил Головкин в комментариях.

На его счету более 50 фильмов, среди которых: «Как закалялась сталь», «Дождь в чужом городе», «Школа», «Ярослав Мудрый», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Легенда о княгине Ольге», и «Холодное лето пятьдесят третьего».

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