Ксения Мишина впервые рассказала об отношениях с Эллертом после расставания
Узнайте, в каких сейчас отношениях состоят Ксения Мишина и Александр Эллерт.
Читайте также: Снова влюблена: Александра Зарицкая закрутила новый романВ середине июля стало известно, что украинская актриса Ксения Мишина рассталась с победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка" — Александром Эллертом. В Сети долго размышляли, правда ли это, поскольку пару не раз замечали после этого вместе на мероприятиях у друзей.
Так, в пятницу, 17 сентября состоялась премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка", в котором приняла участие певица Злата Огневич. После первой вечеринки на экраны вышло пост-шоу "Как выйти замуж", на которое пришла и Ксения Мишина. Естественно, при обсуждении проекта не обошлось и без вопроса об ее нынешних отношениях с Эллертом.
Ксения призналась, что у них сейчас сложный период. Однако они продолжают поддерживать связь, общаются и пытаются всячески восстановить их отношения.
"Это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис — это шанс на развитие" — добавила Мишина.
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