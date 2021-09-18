Узнайте, в каких сейчас отношениях состоят Ксения Мишина и Александр Эллерт.

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В середине июля стало известно, что украинская актриса Ксения Мишина рассталась с победителем первого сезона реалити-шоу "Холостячка" — Александром Эллертом. В Сети долго размышляли, правда ли это, поскольку пару не раз замечали после этого вместе на мероприятиях у друзей.

Ксения Мишина и Александр Эллерт instagram.com/misha.k.ua/

Так, в пятницу, 17 сентября состоялась премьера второго сезона реалити-шоу "Холостячка", в котором приняла участие певица Злата Огневич. После первой вечеринки на экраны вышло пост-шоу "Как выйти замуж", на которое пришла и Ксения Мишина. Естественно, при обсуждении проекта не обошлось и без вопроса об ее нынешних отношениях с Эллертом.

Ксения призналась, что у них сейчас сложный период. Однако они продолжают поддерживать связь, общаются и пытаются всячески восстановить их отношения.

"Это нормально, это происходит в каждой паре. Кризис — это шанс на развитие" — добавила Мишина.

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