Олимпийская чемпионка и участник группы ТНМК встречались четыре года

Известная украинская гимнастка Екатерина Серебрянская, которая в 1996 году стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, впервые поделилась откровенными подробностями романа с участником группы ТНМК Олегом Михайлютой (Фагот).

В программе «Зірковий шлях» 43-летняя звезда спорта рассекретила, что ее отношения с музыкантом длились четыре года. Екатерина призналась, что была готова выйти замуж за Фагота, однако сам мужчина не спешил с таким решением.

«Четыре года — это уже семья по большому счету. Возможно, просто наступил момент, когда одному нужно было принять решение, чтобы дальше шло развитие. Олег на тот период, возможно, еще был не готов. Мне, в свою очередь, не сильно, наверное, хотелось чего-то ждать», — вспомнила Екатерина.

Также Серебрянская рассекретила, почему Олег длительное время был обижен на нее.

«Я думаю, что в этом есть часть моего неправильного поступка, потому что нужно на уроках детям преподавать, как деликатно, аккуратно прекращать отношения. И, наверное, я просто сделала это не совсем корректно.

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По словам титулованной спортсменки, несколько лет назад она и Михайлюта наладили дружеские отношения. Первой на примирения пошла Екатерина.

«Я считаю, что не совсем корректно повела себя по отношению к человеку. Здесь дело не в мужчине и в его отношениях с женщиной. У меня был период, когда я пыталась наладить отношения, исправить то, что по незнанию, по юности, бестолковости сделала», — призналась Серебрянская.

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