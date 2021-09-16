Ведущие церемонии певица Наталья Валевская и шоумен Gena VITER

10 декабря в центре столицы на одной из самых STATUSных ивент-площадок страны в пятизвёздочном отеле Hyatt Regency Kyiv состоится торжественная Церемония награждения Премии Grand STATUS Awards!

Организатором выступил – Международный лидирующий глянец STATUS magazine.

Коллаборация звезд и STATUSных личностей Украины! По Красной дорожке пройдут лауреаты, звезды, партнеры и гости мероприятия.

Грандиозное событие года – премия Grand STATUS Awards пресс-служба

Были объявлены ведущие Премии Grand STATUS Awards. Ими станут украинская певица – Наталья Валевская и певец, шоумен – Gena VITER.

Примечательно, что одним из главных хедлайнеров значится популярная блогер, певица и актриса – Анна Тринчер. Свою популярность девушка обрела благодаря съемкам в сериале «Школа», где завоевала сердца множества зрителей. Сегодня Анна исполняет песни на русском и украинском языках, успешно ведет Instagram, снимает видео для TikTok. А недавно выпущенный трек «По губам» уже стал хитом.

В рамках мероприятия состоится fashion-показ, на сцене выступят звезды украинского шоу-бизнеса.

А также презентуют Official Calendar 2022 STATUS magazine. Напомним, первый календарь украсили такие STATUSные личности и звезды, как Наталья Могилевская, Ирина Федишин, Gena VITER, Kishe, Полина Крупчак, Людмила Бродецкая, Егор Масленников и другие.

Всех присутствующих ожидает атмосфера роскоши и изысканности!

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