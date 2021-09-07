Певица, актриса и блогер Анна Тринчер, 2 сентября выпустила новый клип на песню «По губам».

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Режиссером видео выступил известный украинский режиссер, клипмейкер Герман Ненов и Finegold Production. Это их вторая общая работа.

Данное событие Анна решила отметить громко и вкусно, собрав друзей из блогерской тусовки и шоу-бизнеса в Pochayna Event Hall и угощая различными закусками от Dip.Me!, «Мама Манана», China MA, Delhi Delhi. Атмосферу вечера создавал MARENGO. Анна поделилась впечатлениями от съемок клипа длительностью в 27 часов и на больших экранах презентовала новую видеоработу, также показав эксклюзивные кадры backstage. Поздравить певицу с важным для нее событием и новым этапом в карьере пришли Амадор Лопес, Gena VITER, Маша Виноградова, Анна Добрыднева, Павел Зибров, NIKITA LOMAKIN, Александр Волошин, KHAYAT, Олег Машуковский, Елена Филонова и резиденты ключевых TikTok-домов Украины uLove Home и WhyNot House, в котором состоит и сама певица.

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Эксклюзивными партнёрами видео работы «По губам» являются декоративная косметика Glam Bee и Aviasales — поиск дешевых авиабилетов.

«Я представлена в совершенно необычном для меня собирательном образе соблазнительницы. Семь трансформаций — неожиданных, абсолютно контрастных! Мы задавались вопросом, у кого было такое количество образов в клипе, и насчитали только у Бейонсе и Джей Ло! Мы готовились к клипу больше месяца, показали очень сложную игру света. Заранее готовили танцевальные номера, проводили по четыре репетиции каждый день. Считаю, что вся наша команда достигла wow-эффекта», — говорит Анна.

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и пригласила звезд на вечеринку пресс-служба

Меньше чем через сутки клип «По губам» попал в тренды YouTube, всего за несколько дней поднялся на 3-ю позицию. Менеджеры артистки и режиссер очень довольны результатом.

«Я всегда знал, что у Ани очень активные поклонники, но в этот раз они превзошли сами себя, а значит, наша с Finegold Production работа им очень понравилась! Соотношение лайков и просмотров говорит само за себя. Каждому седьмому человеку видео понравилось настолько, что он не поленился поставить лайк. Сама Аня тоже в восторге, она получает много позитивных отзывов во всех социальных сетях. Это очень важно для меня как для режиссера, надеюсь, наше следующее сотрудничество будет еще более крутым», — комментирует режиссер видео Герман Ненов.

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и устроила звездную вечеринку пресс-служба

Анна Тринчер презентовала клип «По губам» и устроила звездную вечеринку пресс-служба

27 годин зйомок і 7 контрастних образів: Анна Трінчер презентувала кліп «По губах»

Співачка, актриса і блогер Анна Трінчер 2 вересня презентувала новий кліп на пісню "По губам".

Режисером відео виступив відомий український режисер, кліпмейкер Герман Ненов і Finegold Production. Це їхня друга спільна робота.

Подiю Анна вирішила відзначити голосно і смачно, зібравши друзів з блогерської тусовки і шоу-бізнесу в Pochayna Event Hall та пригощаючи різноманітними закусками від Dip.Me!, «Мама Манана», China MA, Delhi Delhi. Атмосферу вечора створював MARENGO. Анна поділилася враженнями від зйомок кліпу тривалістю в 27 годин і на великих екранах презентувала нову відеороботу, також показавши ексклюзивні кадри backstage. Привітати співачку з важливою для неї подією і новим етапом в кар'єрі прийшли Амадор Лопес, Gena VITER, Маша Виноградова, Ганна Добриднєва, Павло Зібров, NIKITA LOMAKIN, Олександр Волошин, KHAYAT, Олег Машуковський, Олена Філонова і резиденти ключових TikTok-будинків України uLove Home і WhyNot House, в якому перебуває і сама співачка.

Ексклюзивними партнерами відео роботи «По губам» є декоративна косметика Glam Bee і Aviasales — пошук дешевих авіаквитків.

«Я представлена ​​в абсолютно незвичайному для мене збірному образі спокусниці. Сім трансформацій — несподіваних, абсолютно контрастних! Ми задавалися питанням, у кого була така кількість образів в кліпі, і нарахували тільки у Бейонсе і Джей Ло! Ми готувалися до кліпу більше місяця, показали дуже складну гру світла. Заздалегідь готували танцювальні номери, проводили по чотири репетиції щодня. Вважаю, що вся наша команда досягла wow-ефекту», — каже Анна.

Менше ніж через добу кліп «По губам» потрапив в тренди YouTube, всього за кілька днів піднявся на 3-ю позицію. Менеджери артистки і режисер дуже задоволені результатом.

«Я завжди знав, що у Ані дуже активні шанувальники, але в цей раз вони перевершили самі себе, а значить, наша з Finegold Production робота їм дуже сподобалася! Співвідношення лайків та переглядів говорить саме за себе. Кожній сьомій людині відео сподобалося настільки, що вона не полінувався поставити лайк. Сама Аня теж в захваті, вона отримує дуже багато позитивних відгуків у всіх соціальних мережах. Це дуже важливо для мене як для режисера, сподіваюся, наше наступне співробітництво буде ще більш крутим», — коментує режисер відео Герман Ненов.

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