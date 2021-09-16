Украинская певица высказалась об обвинениях Константина Меладзе в харасменте.

Известная украинская исполнительница, общественный деятель и экс-политик Анастасия Приходько заявила, что обиделась на певицу Ани Лорак. В программе "Життя відомих людей" 34-летняя артистка раскритиковала старшую на 8 лет коллегу по сцене из-за ее негативного высказывания о подопечных продюсера и композитора Константина Меладзе.

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Лорак якобы заявила, что все артистки продюсерcкого центра Meladze music, кроме нее одной, были согласны сотрудничать c Константином через постель.Приходько же отметила, что Меладзе никогда за ней не ухаживал и между ними всегда были только деловые отношения.

"За мной Константин Меладзе не ухаживал. Не было ни одного намека с его стороны. Поэтому меня очень обидило, когда Каролина (настоящее имя Лорак. — Ред.) сказала, что все были согласны на эти условия. Я не прихожу в коротких юбках, не крашусь, не закидываю ногу на ногу, не провоцирую. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить", — сказала Анастасия.

Смотрите комментарий Приходько с 6:33

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