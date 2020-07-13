На экраны выйдет документалка "Тихая заводь"

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Сергей Пархоменко, также известный как рэпер SERYOGA, не зря считается одним из самых скрытных артистов в шоу-бизнесе. До сих пор музыкант тщательно скрывал свою личную жизнь и не подпускал к ней журналистов и съёмочные группы. Лишь недавно Сергей решил приоткрыть завесу тайны – как он сам признается, вынужденно.

Будь моя воля, это не стало бы публичным, – говорит артист о новом документальном фильме “Тихая заводь”, премьера которого состоится в ближайшее воскресенье.



Поводом для выхода фильма послужили скандалы и слухи, связанные с детьми музыканта и обвинениями в их “похищении”. Отвечая на все домыслы и сюжеты в СМИ, музыкант впервые показал, как живёт со своей семьёй и воспитывает сыновей Марка и Платона. Помимо эксклюзивных кадров из жизни и быта семьи, в фильм вошли интервью с самим Пархоменко, его отцом и детьми.



“Тихая заводь” выйдет на YouTube-канале “Новый Гарлем” 19 июля в 16:00.

Ранее мы писали, что Серега впервые прокомментировал конфликт с бывшей женой.

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