Популярная американская актриса Эмма Стоун отмечает 33-летие

Сегодня, 6 ноября, свой 33-й день рождения празднует голливудская актриса, обладательница «Оскара» Эмма Стоун.

Будущая звезда впервые появилась на телевидении в 2004 году в телефильме «Новая семья Партридж». В большом кино артистка дебютировала в 2007 году в комедии «SuperПерцы».

Настоящим прорывом в карьере Стоун стала главная роль в комедии «Отличница легкого поведения», которая принесла Эмме номинацию на «Золотой глобус».

Сейчас актриса Эмма Стоун является обладательницей многих престижных наград. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить 10 лучших картин с участием именинницы.

“Ла-Ла Ленд“

“Фаворитка“

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“Добро пожаловать в Zомбилэнд“

“Отличница лёгкого поведения“

“Эта дурацкая любовь“

“Новый Человек-паук“

“Бердмэн“

“Прислуга“

“SuperПерцы“

“Битва полов“

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