День рождения Эммы Стоун: ТОП-10 лучших фильмов голливудской актрисы
Популярная американская актриса Эмма Стоун отмечает 33-летие
Сегодня, 6 ноября, свой 33-й день рождения празднует голливудская актриса, обладательница «Оскара» Эмма Стоун.
Будущая звезда впервые появилась на телевидении в 2004 году в телефильме «Новая семья Партридж». В большом кино артистка дебютировала в 2007 году в комедии «SuperПерцы».
Настоящим прорывом в карьере Стоун стала главная роль в комедии «Отличница легкого поведения», которая принесла Эмме номинацию на «Золотой глобус».
Сейчас актриса Эмма Стоун является обладательницей многих престижных наград. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.
В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить 10 лучших картин с участием именинницы.
- “Ла-Ла Ленд“
- “Фаворитка“
- “Добро пожаловать в Zомбилэнд“
- “Отличница лёгкого поведения“
- “Эта дурацкая любовь“
- “Новый Человек-паук“
- “Бердмэн“
- “Прислуга“
- “SuperПерцы“
- “Битва полов“
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