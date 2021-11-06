Сегодня, 6 ноября, свой 33-й день рождения празднует голливудская актриса, обладательница «Оскара» Эмма Стоун.

Будущая звезда впервые появилась на телевидении в 2004 году в телефильме «Новая семья Партридж». В большом кино артистка дебютировала в 2007 году в комедии «SuperПерцы».

Настоящим прорывом в карьере Стоун стала главная роль в комедии «Отличница легкого поведения», которая принесла Эмме номинацию на «Золотой глобус».

Сейчас актриса Эмма Стоун является обладательницей многих престижных наград. Она лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и трех премий Гильдии киноактеров США.

В честь дня рождения Эммы Стоун Ivona предлагает вспомнить 10 лучших картин с участием именинницы.

  • “Ла-Ла Ленд“

  • “Фаворитка“

  • “Добро пожаловать в Zомбилэнд“

  • “Отличница лёгкого поведения“

  • “Эта дурацкая любовь“

  • “Новый Человек-паук“

  • “Бердмэн“

  • “Прислуга“

  • “SuperПерцы“

  • “Битва полов“

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