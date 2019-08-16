Звезда приняла решение покинуть актерство, чтобы “кормить кур и читать Пруста”

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Известная австралийская актриса 50-летняя Кейт Бланшетт объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает Vulture.

В интервью изданию звезда сообщила, что приняла такое решение, потому что, на ее взгляд - “самое время остановиться”. Также Бланшетт загадочно сообщила, что зрители со всего мира поймут ее решение, когда увидят последний фильм с участием звезды.

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В публикации СМИ процитировали прошлогодние слова Бланшетт о своем желании уйти на покой, отдохнуть и побыть на природе. Тогда Бланшетт сказала, что почему бы “просто не покормить кур и не почитать Пруста“ вместо того, чтобы выходить на сцену в нижнем белье.

К слову, за свою более чем двадцатилетнюю актерскую карьеру Кейт Бланшетт получала самые престижные кинопремии. Она стала лауреатом двух Оскаров, трех премий BAFTA, трех премий Золотой глобус и двух Премий Гильдии киноактеров США.

Напомним, что первую свою статуэтку “Оскар“ Кейт получила за роль любовницы миллионера Говарда Хьюза в картине Мартина Скорсезе “Авиатор“ в 2004. Второго “Оскара“ Бланшетт получила за роль в картине Вуди Алена “Жасмин“ (2013).

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