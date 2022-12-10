Актриса продолжает шокировать поклонников своими выходами

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На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера детективного сериала «Сокровище нации: край истории» от Disney, который можно будет увидеть на экранах уже с 14 декабря этого года. На мероприятии появилась и 53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, которой досталась одна из главных ролей. Не успели поклонники «отойти» от провокационного образа актрисы на премьере суперпопулярного сериала «Уэнсдэй», в котором знаменитость сыграла непревзойденную Мортишу Аддамс, как кинодива восхитила всех не менее эффектным выходом.

Для светского мероприятия Кэтрин выбрала бордовое платье в пайетках от ливанского бренда Elie Saab с прозрачными вставками и очень глубоким декольте. Лаконичные украшения с бриллиантами удачно дополнили образ актрисы.

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