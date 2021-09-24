Девушка Мурата Налчаджиоглу похвасталась помолвочным кольцом

Воссоединение Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу отменяется! Бывший супруг украинской исполнительницы сделал предложение своей девушке, визажистке Лилии.

Читайте также: Как принцесса Беатрис назовет дочь: прогнозы букмекеров

На своей странице в Инстаграм возлюбленная Мурата обнародовала снимок с отдыха в Турции. На фото Лилия демонстрирует роскошное помолвочное кольцо на безымянном пальце.

Официального заявления от Налчаджиоглу еще не было, однако пользователи Сети принялись поздравлять пару с предстоящей свадьбой. Напомним, что впервые о романе Мурата и Лилии заговорили летом 2020 года.

Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей девушке ©instagram.com/__l_i_l_i_a___

Вам будет интересно почитать на Ivona: