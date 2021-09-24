Бывший муж Ани Лорак позвал замуж новую возлюбленную
Девушка Мурата Налчаджиоглу похвасталась помолвочным кольцом
Воссоединение Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу отменяется! Бывший супруг украинской исполнительницы сделал предложение своей девушке, визажистке Лилии.
Читайте также: Как принцесса Беатрис назовет дочь: прогнозы букмекеровНа своей странице в Инстаграм возлюбленная Мурата обнародовала снимок с отдыха в Турции. На фото Лилия демонстрирует роскошное помолвочное кольцо на безымянном пальце.
Официального заявления от Налчаджиоглу еще не было, однако пользователи Сети принялись поздравлять пару с предстоящей свадьбой. Напомним, что впервые о романе Мурата и Лилии заговорили летом 2020 года.
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